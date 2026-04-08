Fondi per interventi nei Comuni costieri, Scuvera: "Gela e Butera predispongano progetti"

Gli avvisi approvati dalla Regione

Palermo. Due avvisi pubblici approvati dalla Regione Siciliana, su iniziativa dell’assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, mettono a disposizione risorse per intervenire in modo concreto sul litorale, lo riferisce il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Il primo riguarda interventi di sostegno per la rimozione dei rifiuti nelle aree del demanio marittimo, comprese quelle ricadenti nei Comuni e nelle riserve della Sicilia. Un’azione fondamentale per il decoro e la tutela ambientale delle nostre coste. Il secondo è rivolto alla valorizzazione e all’incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e promuovere la sostenibilità ambientale e paesaggistica. Si tratta di strumenti già operativi che consentono agli enti locali di intervenire direttamente su qualità, servizi e gestione del litorale. Ritengo fondamentale che i Comuni di Gela e Butera colgano questa opportunità. Per questo motivo rivolgo un invito ai sindaci ad attivarsi immediatamente, predisporre proposte progettuali e partecipare a questi avvisi, così da intercettare risorse utili per il territorio e migliorare concretamente le nostre coste”, dice il deputato Ars.