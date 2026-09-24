Fondi non spesi per demolire immobili abusivi, Regione revoca finanziamenti per 170 mila euro

Decisioni legate al fatto - come riportano i provvedimenti del dipartimento regionale - che gli uffici comunali non hanno più dato alcun aggiornamento sull'iter delle procedure di demolizione

Gela. Rimane un dossier delicato e oggetto di forti attenzioni, anche fuori da Palazzo di Città. Ci sono procedure di demolizione di immobili abusivi, non più recuperabili, ormai finalizzate, mentre altre dovrebbero trovare attuazione nei prossimi mesi. Al contempo, ulteriori caselle, per la Regione, non hanno trovato la giusta attenzione degli uffici comunali. Così, il dipartimento dell'urbanistica ha disposto la revoca di finanziamenti, due anni fa concessi al Comune per coprire una parte dei costi degli interventi di demolizione di immobili abusivi, in città. In totale, i decreti rilasciati dagli uffici regionali revocano somme per più di 170 mila euro. Decisioni legate al fatto - come riportano i provvedimenti del dipartimento regionale - che gli uffici comunali non hanno più dato alcun aggiornamento sull'iter delle procedure di demolizione finanziate attraverso gli stanziamenti del fondo di rotazione. A nulla sono serviti i solleciti. Un silenzio che è alla base della revoca.