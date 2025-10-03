Quotidiano di Gela

Flotilla, liberati i quattro parlamentari italiani

A cura di Redazione Redazione
03 ottobre 2025 07:00
ROMA (ITALPRESS) - Liberati dalle autorità israeliane i quattro parlamentari italiani fermati in seguito all'abbordaggio della Flotilla mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Sono il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi. Secondo quanto rende noto la Farnesina, in mattinata dovrebbero partire verso l'Italia, assistiti dall'ambasciata italiana.

