Fiume Gela, ancora ampie chiazze nere nelle acque

Gela. L'attenzione, in questi mesi, non è mai mancata. Lungo il fiume Gela, però, la situazione generale rimane grave. Anche questa mattina erano ben evidenti ampie chiazze scure, probabilmente reflui non depurati. Il senatore Pietro Lorefice ha appena formalizzato la richiesta di attivazione del contratto di fiume per il risanamento e al contempo ha segnalato la vicenda anche a livello ministeriale. Più volte, è stata notata una consistente moria di pesci, nel tratto che sfocia in mare. Alcune settimane fa, in Comune, si è tenuto un tavolo tecnico mentre procura e capitaneria sono impegnate in indagini. L'esigenza sarebbe di bloccare sul nascere la fonte dell'eventuale contaminazione.