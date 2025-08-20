Finanziamento "Solito", Rapicavoli (M5s): "Vince l'impegno dell'amministrazione"

"Adesso seguiremo tutti gli atti consequenziali al decreto e lavoriamo per ridare agli studenti e alle loro famiglie una città normale", dice Rapicavoli

Gela. Il finanziamento confermato dall'assessorato regionale dell'energia, per i lavori da realizzare nella scuola "Solito", è ritenuto il completamento di un percorso e il referente territoriale M5s Filippo Rapicavoli, lo spiega in una nota. "Con il decreto di finanziamento da oltre tre milioni di euro per i lavori di adeguamento, rinforzo sismico e impiantistico della scuola "Enrico Solito", vince la città, che auspichiamo potrà vedere rivivere a lavori terminati un quartiere e tutte le attività commerciali danneggiate per troppo tempo dalla chiusura della scuola. Vince l'amministrazione Di Stefano che con l'assessore ai lavori pubblici Di Dio e tutti gli uffici comunali si è spesa per non fare perdere questo importante finanziamento. Vince il "modello Gela", quello che lavora nell'interesse esclusivo della città. Come Movimento cinquestelle, ci siamo spesi grazie ai nostri interlocutori, comunali e regionali, seguendo tutto l'iter che oggi, con la pubblicazione del decreto, segna una tappa importante. Adesso seguiremo tutti gli atti consequenziali al decreto e lavoriamo per ridare agli studenti e alle loro famiglie una città normale".



