Finanziamenti traverse dighe, Di Benedetto: "Importante lavoro Sammartino, tavolo per altri interventi"

Gela. Il finanziamento per gli interventi sulla traversa Maroglio trova pieno riscontro, anche politico, dal consigliere comunale della Lega Antonella Di Benedetto, che richiama il lavoro svolto dall'assessorato regionale retto da Luca Sammartino, riferimento del partito sull'isola. "L'assessorato regionale all’agricoltura, guidato dal vicepresidente Luca Sammartino, ha finanziato con 2,3 milioni di euro la manutenzione straordinaria della traversa Maroglio. Questo intervento è considerato strategico per garantire il perfetto funzionamento idraulico della struttura e migliorare la gestione delle risorse idriche destinate all'invaso e alla piana di Gela. La traversa sul Maroglio è una delle principali fonti di alimentazione della diga Cimia e contribuisce significativamente all'irrigazione di un'area di circa 1.500 ettari. Lo stesso assessore regionale ha dichiarato che questo intervento è atteso da almeno un decennio e rappresenta un importante passo avanti per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Nel momento del mio ingresso alla Lega ho chiesto all'amico Luca Sammartino un impegno per il territorio di Gela", spiega Di Benedetto. Il consigliere avanzerà la richiesta di un tavolo permanente, finalizzato a ulteriori interventi per un comparto agricolo che risente di enormi inefficienze, partendo da quella delle dighe al palo. "Nei prossimi mesi chiederò anche la convocazione di un tavolo tecnico permanente per assicurare celerità degli interventi e la programmazione di tutta una serie di misure che la piana di Gela attende da anni", conclude il consigliere.