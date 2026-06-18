Figc, dall’Anac parere positivo sull’eleggibilità di Giovanni Malagò

ROMA (ITALPRESS) - L'Anac ha dato parere positivo sull'eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni. Il parere era stato richiesto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in meri...

A cura di Redazione 18 giugno 2026 16:53

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ROMA (ITALPRESS) - L'Anac ha dato parere positivo sull'eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni. Il parere era stato richiesto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano per le norme sul "pantouflage". "La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell'incarico presso l'organo collegiale rientri tra i "rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego" - si legge in una nota Anac-. Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall'articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l'esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima". - foto IPA Agency - (ITALPRESS).