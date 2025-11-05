Fiera d’Autunno 2025, tradizione e innovazione si incontrano alla Nuova Emaia di Vittoria

L’edizione 2025 della manifestazione si svolgerà dall’8 al 16 novembre presso il polo fieristico Nuova Emaia – Città di Vittoria

Vittoria. Giovedì 6 novembre alle 10:00, nei locali della Fiera Emaia, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fiera d’Autunno 2025, l’appuntamento che ogni anno celebra il meglio dell’economia, dell’artigianato, dell’agricoltura e delle eccellenze del nostro territorio. L’edizione 2025 della manifestazione si svolgerà dall’8 al 16 novembre presso il polo fieristico Nuova Emaia – Città di Vittoria, e si preannuncia come una rassegna rinnovata, capace di coniugare tradizione e innovazione in un format sempre più moderno, dinamico e partecipato. Durante la conferenza stampa saranno illustrati il programma ufficiale, i temi principali di quest’edizione e le iniziative collaterali che animeranno la Fiera: incontri, degustazioni, mostre tematiche e spazi dedicati alle nuove tecnologie e alla sostenibilità. La Fiera d’Autunno si conferma come un punto di riferimento per l’economia regionale e di luogo di incontro tra imprese, cittadini e territori. Un appuntamento imperdibile che, anche quest’anno, punta a valorizzare le radici produttive locali, guardando al futuro con energia e creatività.