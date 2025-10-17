Fiasconaro a New York, inaugurato il primo flagship store a SoHo

La storica casa di pasticceria siciliana Fiasconaro ha inaugurato il suo primo flagship store americano al 422 West Broadway, nel cuore di SoHo

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Da Castelbuono a Manhattan: la storica casa di pasticceria siciliana Fiasconaro ha inaugurato il suo primo flagship store americano al 422 West Broadway, nel cuore di SoHo. Alla cerimonia del taglio del nastro, guidata dal Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele, erano presenti Nicola e Fausto Fiasconaro con la terza generazione della famiglia, insieme a ospiti d’eccezione come Whoopi Goldberg e l’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea. Nicola Fiasconaro e Parmitano hanno ricordato come il panettone Fiasconaro sia stato l’unico dolce artigianale italiano a viaggiare nello spazio con la NASA. “Essere oggi a New York è come chiudere un cerchio – ha detto Nicola Fiasconaro – Portiamo nel cuore di SoHo la nostra Sicilia, i suoi colori, profumi e valori di eccellenza”.

La serata, coincisa con la Columbus Week, ha celebrato i 70 anni di storia del marchio con una degustazione di panettoni e creme artigianali, accompagnata da vini Donnafugata e dalle sonorità dei Beach Fossils, band indie di Brooklyn già protagonista dello Ypsigrock Festival di Castelbuono, organizzato dai fondatori del festival Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo, anche loro presenti all’inaugurazione di New York. Fiasconaro, fondata nel 1953, oggi esporta in 65 Paesi, unendo tradizione, innovazione e visione internazionale. Dalle Madonie alla Casa Bianca – e persino allo Space Shuttle – il suo panettone è diventato ambasciatore della dolcezza e della creatività italiana nel mondo.

– foto ufficio stampa Fiasconaro –

(ITALPRESS).