FI pronta a ripartire da Cirrone Cipolla: Cirignotta, "lavoriamo a incontro con neo parlamentare"

Può essere un nuovo inizio per Forza Italia, sul territorio

Gela. Gli azzurri locali ripartono da Rosetta Cirrone Cipolla, neo parlamentare Ars. L'insediamento odierno del deputato niscemese, subentrata all'indagato Michele Mancuso, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, può essere un nuovo inizio per Forza Italia, sul territorio. È molto chiaro, su questo punto, il segretario cittadino del partito Vincenzo Cirignotta. "Si tratta di un importante traguardo istituzionale. Forza Italia territoriale ritorna a essere rappresentata all’Assemblea regionale siciliana dopo le note vicende. La segreteria cittadina si metterà sin da subito al lavoro per costruire una proficua collaborazione con l’onorevole Cirrone Cipolla, nella convinzione che il dialogo e la sinergia tra i diversi livelli istituzionali siano fondamentali per affrontare le sfide e promuovere lo sviluppo della nostra città. In questa direzione, sarà avviato un percorso volto a favorire un incontro con il partito gelese, al fine di condividere priorità, obiettivi e strategie comuni nell’interesse esclusivo della collettività", dice Cirignotta, che aveva già avuto interlocuzioni informali con Cirrone Cipolla. "A nome della segreteria e del gruppo consiliare, rinnoviamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che il suo impegno saprà tradursi in risultati concreti per la nostra comunità", concludono il segretario azzurro e il consigliere comunale del partito Antonino Biundo.