Quotidiano di Gela

Festeggiamenti Santa Chiara, ieri la presentazione di "Una vocazione imperfetta"

Folta la partecipazione all'iniziativa

A cura di Redazione
10 agosto 2025 09:23
Festeggiamenti Santa Chiara, ieri la presentazione di "Una vocazione imperfetta" -
Attualità
Condividi

Gela. Ieri sera ha avuto inizio la tre giorni di festeggiamenti in onore di Santa Chiara, con la presentazione del libro "Una vocazione imperfetta", scritto da Gianni Virgadaula, a cura del sacerdote padre Giovanni Salonia. A dialogare con gli ospiti e in veste di moderatrice, l'avvocato Carolina Macrì. Folta la partecipazione all'iniziativa. I festeggiamenti proseguiranno oggi e domani, a Manfria, presso la Casa francescana.

In foto un momento della presentazione 

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela