Festeggiamenti Santa Chiara, ieri la presentazione di "Una vocazione imperfetta"

Gela. Ieri sera ha avuto inizio la tre giorni di festeggiamenti in onore di Santa Chiara, con la presentazione del libro "Una vocazione imperfetta", scritto da Gianni Virgadaula, a cura del sacerdote padre Giovanni Salonia. A dialogare con gli ospiti e in veste di moderatrice, l'avvocato Carolina Macrì. Folta la partecipazione all'iniziativa. I festeggiamenti proseguiranno oggi e domani, a Manfria, presso la Casa francescana.

In foto un momento della presentazione