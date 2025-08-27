Festeggiamenti patrona, dalla giunta ok al patrocinio e al contributo economico

La giunta, questa mattina, ha deliberato un patrocinio "oneroso" per un totale di 43 mila euro

Gela. Rispetto a quanto avvenne in anni precedenti, quando le ristrettezze dell'ente comunale, dovute da ultimo al dissesto, posero l'esigenza di rivolgersi ai privati per un supporto economico, la festa in onore della patrona Maria santissima d'Alemanna, questa volta, sarà a carico di fondi pubblici, come già verificatosi nel 2024. La giunta, questa mattina, ha deliberato un patrocinio "oneroso" per un totale di 43 mila euro. La richiesta del parroco della chiesa Madre, che organizza i festeggiamenti della patrona, era di quasi 50 mila euro. Quello concesso dall'amministrazione comunale è un contributo che arriva dal fondo regionale, previsto per gli eventi e che in questo periodo estivo sta garantendo le varie iniziative volute per il rilancio della città. La giunta ha dato il via libera al patrocinio "oneroso", che permetterà di coprire i costi. Un primo acconto sarà da subito rilasciato.