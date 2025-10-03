Festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia: celebrazioni tra fede e tradizione

Alle 18.00 in Piazza San Francesco, la tradizionale e attesa benedizione degli animali, simbolo dell’amore universale del Santo per tutte le creature.

Gela. La comunità cittadina si prepara a vivere con intensa partecipazione la Festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e titolare della Parrocchia del Centro storico.

Giovedì 3 ottobre, al termine del Triduo, la giornata si è conclusa con la celebrazione del Transito del Poverello d’Assisi nella chiesa dei Cappuccini, momento di profonda spiritualità che ricorda il passaggio del Santo alla vita eterna.

Domani, venerdì 4 ottobre, giorno della Solennità, le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.00 con la Santa Messa. Nel pomeriggio, alle 16.30, si terrà l’accoglienza dei bambini della catechesi con un momento di preghiera dedicato a San Francesco. Seguirà, alle 18.00 in Piazza San Francesco, la tradizionale e attesa benedizione degli animali, simbolo dell’amore universale del Santo per tutte le creature.

La giornata culminerà alle 19.00 con la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da don Marco Castellani, assistente spirituale della Guardia Nazionale Ambientale e parroco della parrocchia San Paolo di Terni. Alla celebrazione, che vedrà la partecipazione delle Autorità Civili e Militari, il sacerdote offrirà l’olio destinato alla lampada che il Sindaco accenderà sull’altare del Santo Patrono d’Italia, segno di luce e speranza per l’intera comunità.

La festa di San Francesco, tra riti religiosi e momenti di condivisione, si conferma così un’occasione di fede, fraternità e memoria viva del messaggio del Santo di Assisi.