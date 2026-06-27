Inaugurata a Gela la seconda edizione della Festa del Pane: 43 stand tra Viale Mediterraneo e Piazza San Francesco, museo della panificazione e domenica il pane di 15 metri condito con il capuliatu.

Gela - Si è tenuta ieri sera l'inaugurazione della seconda edizione della Festa del Pane di Gela. Il taglio del nastro, nel Belvedere di Viale Mediterraneo, è stato effettuato dall'assessore regionale all'Energia Francesco Colianni, affiancato dal sindaco Terenziano Di Stefano, dall'assessore allo Sviluppo Economico Filippo Franzone, dalla presidente del Consiglio comunale Paola Giudice e da numerosi consiglieri e assessori della giunta Di Stefano.

Sono 43 gli stand allestiti tra Viale Mediterraneo e Piazza San Francesco, più del doppio rispetto alla scorsa edizione. Un dato che testimonia, secondo l'assessorato, l'enorme successo della passata edizione, che aveva registrato un'affluenza di visitatori in forte crescita.

Protagonisti assoluti i panificatori locali, affiancati da produttori di vino, formaggi e specialità enogastronomiche del territorio. Nell'androne del Municipio, inoltre, è stato allestito un museo dedicato alla panificazione e alla civiltà contadina.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 28 giugno con degustazioni, convegni e spettacoli dal vivo. E per domenica, in chiusura della manifestazione, è in programma un appuntamento da non perdere: un pane lungo 15 metri condito con il tradizionale "capuliatu"