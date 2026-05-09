Ferro e inerti in una vasta area in via Butera, "era discarica abusiva": caso davanti a giudice

Per la procura, ci furono irregolarità e un'attività di discarica abusiva

Gela. Fu individuata dai carabinieri, intervenuti con il reparto Noe. Un'area assai estesa, in via Butera, secondo le contestazioni era stata trasformata in sito per il conferimento irregolare di rifiuti speciali, soprattutto ferro e inerti. Una vicenda della quale la nostra testata riferì, sulla base di segnalazioni rese pubbliche dall'associazione locale antiracket. E' il giudice del tribunale a occuparsene. In settimana, si è tenuta l'udienza predibattimentale che interessa cinque imputati, tra proprietari dell'area e riferimenti delle ditte che avrebbero conferito, e tre società. Per la procura, ci furono irregolarità e un'attività di discarica abusiva. Contestazioni che le difese respingono. I legali degli imputati (avvocati Joseph Donegani, Gualtiero Cataldo, Stefano Scepi, Angelo Gaccione, Gaetano D'Arma, Luigi Costa, Tommaso Vespo e Salvatore Falzone) hanno formalizzato eccezioni, soprattutto procedurali. Il giudice scioglierà la riserva nel corso della prossima udienza, fissata a giugno.