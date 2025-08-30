Ferito dopo un incidente domestico, trasferito in elisoccorso

Pare si tratti di ferite riportate a seguito di una caduta, forse durante alcuni lavori in casa

Gela. Un ferito, a causa delle conseguenze di un incidente domestico, è stato trasferito in elisoccorso, a quanto pare in un centro ospedaliero di Palermo. Non sono ancora del tutto chiari i particolari della vicenda. Pare si tratti di ferite riportate a seguito di una caduta, forse durante alcuni lavori in casa. Si è reso necessario il trasferimento d'urgenza. Sull'intera vicenda ci saranno accertamenti, condotti dai carabinieri.