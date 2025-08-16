Ferito da colpi di arma da fuoco, Cauchi non è grave: ha lasciato l'ospedale, partite indagini

Probabilmente, chi ha sparato verrà individuato a breve

Gela. Il quarantenne Emanuele Cauchi, ferito in serata da colpi di arma da fuoco, pare sia stato raggiunto di striscio forse da almeno tre colpi di pistola alla coscia. Le sue condizioni non sono gravi e sembra che abbia già lasciato l'ospedale “Vittorio Emanuele”, che aveva raggiunto subito dopo i fatti. I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno avviato indagini. Probabilmente, chi ha sparato verrà individuato a breve. La vicenda si è verificata nella zona tra la villa comunale e l'area di San Giacomo.