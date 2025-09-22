Ferito a coltellate, segnali di ripresa per Smecca: indagini serrate per arrivare a chi ha colpito

L'attività investigativa è in corso, portata avanti senza trascurare nessun particolare

Gela. Sembra prevalere ottimismo tra i medici che stanno seguendo l'evolversi della situazione clinica dell'esercente trentaquattrenne Rocco Smecca, domenica notte ferito in un locale della rotonda est di Macchitella. Subito dopo l'accoltellamento, i medici del nosocomio gelese hanno disposto il trasferimento in elisoccorso, a Catania, dove il ferito è in terapia intensiva. Respira autonomamente e sembra sia stato estubato. I medici, chiaramente, valuteranno nel corso dei prossimi giorni. I poliziotti del commissariato, coordinati dai pm della procura, hanno avviato indagini subito dopo i fatti. Smecca pare stesse partecipando a una serata organizzata in un locale, quando sarebbe stato colpito da un giovane. La dinamica dell'accaduto è al vaglio proprio dei poliziotti del commissariato e della procura. Non è da escludere che chi ha usato la lama scagliandosi contro il trentaquattrenne possa essere individuato a breve. L'attività investigativa è in corso, condotta senza trascurare nessun particolare.