Femminicidio, dibattito organizzato dal Partito democratico
L’evento ha visto un importante tavolo di relatori
Gela. Si è svolta ieri, presso la Pinacoteca Comunale, l’iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Gela sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. L’evento ha visto un importante tavolo di relatori e una grande partecipazione di cittadinanza.
Tra gli intervenuti:
• Viviana Altamore, della Segreteria del PD Gela;
• l’Assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina;
• la Professoressa Laura Cannilla;
• Don Luigi Petralia;
• il Segretario Cittadino, Giuseppe Aramcio;
• l’Onorevole Ersilia Saverino, membro della Commissione Cultura;
• per i saluti istituzionali, il Sindaco Terenziano Di Stefano;
• a concludere i lavori, l’Onorevole Nello Di Paquale.
L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione approfondita e di impegno collettivo, sottolineando la centralità della lotta alla violenza di genere e il valore di una risposta corale da parte delle istituzioni, della politica e della società civile.