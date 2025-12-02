Femminicidio, dibattito organizzato dal Partito democratico

L’evento ha visto un importante tavolo di relatori

Gela. Si è svolta ieri, presso la Pinacoteca Comunale, l’iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Gela sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. L’evento ha visto un importante tavolo di relatori e una grande partecipazione di cittadinanza.

Tra gli intervenuti:

• Viviana Altamore, della Segreteria del PD Gela;

• l’Assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina;

• la Professoressa Laura Cannilla;

• Don Luigi Petralia;

• il Segretario Cittadino, Giuseppe Aramcio;

• l’Onorevole Ersilia Saverino, membro della Commissione Cultura;

• per i saluti istituzionali, il Sindaco Terenziano Di Stefano;

• a concludere i lavori, l’Onorevole Nello Di Paquale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione approfondita e di impegno collettivo, sottolineando la centralità della lotta alla violenza di genere e il valore di una risposta corale da parte delle istituzioni, della politica e della società civile.