Femmina Morta, accessi al mare realizzati da un cittadino

Balbi ha voluto compiere un'azione verso la collettività

Gela. Il suo è stato un lavoro ponderato, già nei mesi invernali. Michele Balbi, che risiede nell'area balneare di contrada Femmina Morta, ha messo insieme decine di pedane in legno e in questo periodo estivo ha permesso a tutti di raggiungere l'arenile, attraverso passerelle vere e proprie. Ha voluto compiere un'azione verso la collettività, soprattutto quando non è l'ente comunale a provvedere. Con l'iniziativa di Balbi, la spiaggia a Femmina Morta può essere fruibile dai disabili, da chi ha difficoltà nel deambulare o ha la necessità di portare con sé carrozzine per neonati.

In foto Michele Balbi