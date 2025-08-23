"Federico agisce solo per interessi personali", Licata: "Ha fatto favori elettorali a Di Stefano?"

Parole dure dei cuffariani verso Federico

Gela. La "pacificazione" interna al centrodestra locale, tutto sembra salvo che a portata di mano. Ieri, abbiamo riferito delle posizioni espresse dall'ex parlamentare regionale Pino Federico, che ha espressamente indicato la presenza di pezzi d'area, citando la Dc, che lo scorso anno più che unire "hanno spaccato il centrodestra", poi sconfitto dal "modello Gela" del sindaco Di Stefano. Tra i cuffariani, che già non si erano lasciati bene con Federico, a sua volta ex area Dc, le valutazioni emerse non piacciono affatto. I dirigenti e il commissario locale Giuseppe Licata premono il pedale politico proprio sul posizionamento di Federico e del suo gruppo. "Da che pulpito viene la predica verrebbe da dire. In merito alle ultime dichiarazioni rese da Federico, sulla Dc indicata come responsabile a suo dire di aver diviso il centrodestra, riteniamo doveroso rompere il silenzio per onore della verità e della trasparenza. Non ci sorprende dover constatare come Federico rilasci spesso dichiarazioni fuorvianti, inadeguate e sicuramente contraddittorie. D'altronde - spiegano - cosa c'è da aspettarsi da chi ha attraversato tutto l'arco costituzionale del centrodestra, dall'Mpa a Forza Italia e ancora Diventerà bellissima, Fratelli d'Italia e fino alla Dc, pur di candidarsi?". Per i cuffariani, le spaccature di un anno fa non sono dipese da chi ha sostenuto l'ingegnere Cosentino. "A nessuno può sfuggire che a dividere il centrodestra è stato chi ha voluto perseguire interessi solo di tipo personale. L'ingegnere Cosentino, donna responsabile e professionista competente, è stata l'espressione del centrodestra, con tutti i partiti che ne fanno parte, con il proprio simbolo e la propria identità, con i riferimenti politici regionali e nazionali, tranne l'Mpa. Come Dc - aggiungono i dirigenti e Licata - abbiamo dimostrato senso di responsabilità mettendo al centro la città e un progetto di condivisione delle forze di centrodestra e delle forze moderate". Per i cuffariani, le ambiguità politiche sono invece di Federico. "Nel centrodestra c'è chi continua a lavorare non per unire la coalizione ma per distruggerla. Anche se non sappiamo in quale partito militi Federico, vogliamo ribadire che non divide chi fa gli interessi del centrodestra. A dividere invece è chi vuole utilizzare i partiti per interessi e fini personali. Quando l'ex deputato Federico dichiara che il sindaco Di Stefano non si è fatto sentire, non si capisce a quale titolo avrebbe dovuto farlo, forse doveva ricambiare qualche favore elettorale? Dimostra di agire solo e sempre a titolo personale, ad avere un obiettivo ben preciso: quello di trovare una collocazione che possa soddisfare le proprie ambizioni. D'altronde conferma di essere in linea con le scelte che ha sempre fatto. Questa è la differenza - concludono - noi lavoriamo per l'unità di una coalizione, lui per sé stesso".

In giro Licata insieme a Cuffaro