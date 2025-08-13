Fede e tanta partecipazione per la festa di Santa Chiara

La Festa si è conclusa con la benedizione dei bambini, la lotteria S.Chiara e i tradizionali fuochi d'artificio

Gela. Sono stati tre giorni ricchi e intensi di emozioni in occasione della festa di Santa Chiara, alla presenza di un gran numero di fedeli nell'oratorio francescano a Manfria. Don Giuseppe Fausciana ha chiuso i festeggiamenti che erano stati aperti da padre Giovanni Salonia e don Filippo Salerno. L'11 agosto è stato presente anche il sindaco Terenziano Di Stefano. A margine dei tre giorni pure presentazioni di libri e film. La Festa si è conclusa con la benedizione dei bambini, la lotteria S.Chiara e i tradizionali fuochi d'artificio. Si attende ora il 29 agosto, giorno in cui verrà conferito, presso la Casa Francescana, il premio nazionale "Laudato sii o mi Signore", giunto alla sesta edizione. Ne dà comunicazione il referente, avvocato Carolina Macrì.