FdI, auguri di Natale e beneficenza: una tombola e la raccolta di beni di prima necessità

Gela. In occasione del tradizionale scambio di auguri, il circolo di Fratelli d’Italia ha voluto trasformare un momento di convivialità in un gesto concreto di solidarietà. Alla presenza del coordinatore provinciale, Gianluca Nigrelli, e del deputato regionale Salvatore Scuvera, l’iniziativa si è articolata in una tombola di beneficenza, affiancata da una raccolta di beni di prima necessità, destinati a sostenere chi vive una condizione di disagio. Un’occasione che ha unito partecipazione e impegno sociale, "confermando come la politica, quando è radicata nel territorio, sappia farsi strumento di ascolto e di supporto concreto alla collettività. Fratelli d’Italia Gela ribadisce così la propria vicinanza alle esigenze dei cittadini, con l’obiettivo di continuare a promuovere iniziative improntate alla solidarietà e alla responsabilità sociale", fanno sapere i meloniani.