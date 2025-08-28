FdI attacca ancora: "L'amministrazione è impegnata nelle feste e non si sa nulla del bilancio"

Ancora una volta, secondo Grisanti, la realtà dell'amministrazione non combacia con quella della città

Gela. Si allunga la scia del botta e risposta politico tra l'amministrazione comunale e il gruppo di Fratelli d'Italia. I meloniani continuano a sostenere, come già fatto dal consigliere Sara Cavallo, che quella attuale è una città solo costruita da una certa visione di convenienza, orchestrata dalla giunta Di Stefano. Troppi eventi fini a sé stessi e poca sostanza, questo il concetto basilare. Il segretario FdI Pierpaolo Grisanti respinge la presa di posizione del sindaco e della sua amministrazione, che ieri hanno ribadito quanto fatto fino a oggi, "nonostante il dissesto". Dall'amministrazione, inoltre, hanno richiamato alle loro responsabilità istituzionali, proprio i meloniani, su temi come la sanità e i musei ancora chiusi. "Siamo profondamente e sinceramente stupiti per il fastidio manifestato dall'amministrazione

comunale nei confronti delle legittime critiche del gruppo di Fratelli d’Italia, come emerge dal recente comunicato del sindaco e dell’intera compagine governativa. Ma è ormai chiaro che per questa amministrazione il dissenso è un disturbo e non un diritto. Si dipinge una città che rifiorisce ma non bastano mille piante per nascondere il degrado diffuso che è sotto gli occhi di tutti. Mentre i cittadini - dice Grisanti - vivono una realtà ben diversa da quella raccontata, chi governa sembra esclusivamente concentrato o forse distratto dall’organizzazione di feste ed eventi estivi tra le altre cose finanziati con fondi regionali ottenuti grazie al lavoro dei partiti di centrodestra in Ars. Una gestione che privilegia l’apparenza alla sostanza. Il dissesto finanziario, richiamato ormai come giustificazione universale, non può costituire un alibi permanente per giustificare ogni criticità. Il sindaco dovrebbe invece spiegare perché ad oggi, dopo i molteplici annunci fatti, questa amministrazione non è stata in grado di predisporre nemmeno una proposta di bilancio stabilmente riequilibrato proprio per iniziare il percorso di uscita dalla fase di

dissesto. Inoltre, il tentativo di deviare l’attenzione verso le responsabilità di altre istituzioni, dal governo regionale a quello nazionale, appare come un esercizio retorico poco credibile. Più che una legittima richiesta di collaborazione, sembra un espediente per mascherare le proprie mancanze. Governare significa assumersi responsabilità, non cercare alibi o rifugiarsi in puerili giochi di scaricabarile". Ancora una volta, secondo Grisanti, la realtà dell'amministrazione non combacia con quella della città. "Il sindaco e la sua compagine sembrano troppo presi dalle celebrazioni estive per accorgersi della realtà che li circonda. Ma il tempo della ricreazione è finito. La città non può continuare ad essere il palcoscenico personale di chi governa per raccogliere applausi di convenienza", conclude.

In foto il segretario FdI Pierpaolo Grisanti