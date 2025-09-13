Favre eletto nuovo presidente Federbocce “Si apre una nuova fase”

BORGARO TORINESE (ITALPRESS) - Roberto Favre è stato eletto presidente della Federazione Italiana Bocce, raccogliendo il 71,99% (221 voti) delle preferenze espresse dai delegati aventi diritto al voto...

BORGARO TORINESE (ITALPRESS) - Roberto Favre è stato eletto presidente della Federazione Italiana Bocce, raccogliendo il 71,99% (221 voti) delle preferenze espresse dai delegati aventi diritto al voto (308), arrivati a Borgaro Torinese per l'Assemblea Nazionale straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali centrali per il quadriennio 2025-2028 e l'Assemblea Nazionale straordinaria per le modifiche statutarie. Favre ha battuto la concorrenza di Corrado Tecchi, che ha ottenuto 60 voti (19,54%), e di Giancarlo Gosti, che si è fermato a 25 (8,14%).

"Desidero ringraziare tutte le società e i delegati che oggi mi hanno accordato la loro fiducia - le parole di Favre - E' per me un grande onore assumere la presidenza della Federazione Italiana Bocce. Si apre una nuova fase che affronteremo con serietà, passione e spirito di servizio. La mia priorità sarà quella di lavorare per la crescita dell'intero movimento, valorizzando tutte le discipline e rafforzando il ruolo sociale e sportivo della nostra Federazione. Sarò il presidente di tutti, con l'impegno costante all'ascolto e al dialogo. Non vedo l'ora di iniziare un percorso comune, con l'obiettivo di rendere la Fib sempre più unita, forte e proiettata al futuro".

- Foto Ufficio Stampa Federbocce -

(ITALPRESS).