Faraone ai ministeri: "A Gela mancano centro diabetologia pediatrica e supporto psicologico"

Tutti aspetti sui quali Faraone attende risposte dai ministeri interrogati

Gela. Il centro satellite di diabetologia pediatrica e il servizio di supporto psicologico sono attualmente tra i vuoti del sistema sanitario di Gela (Caltanissetta). Il parlamentare nazionale di Italia Viva-Casa riformista, Davide Faraone, si è rivolto ufficialmente al ministero della salute e a quello degli affari regionali e delle autonomie. Nell'interrogazione, Faraone fa riferimento agli impegni assunti da Asp, in tavoli ufficiali. "Secondo quanto emerso nel corso di una riunione tenutasi il 5 dicembre 2025 tra rappresentanti dell’Asp di Caltanissetta e associazioni territoriali, era stata annunciata l’attivazione presso il presidio ospedaliero di Gela di un punto satellite di diabetologia pediatrica collegato al centro diabetologico pediatrico di Caltanissetta, al fine di garantire continuità assistenziale ai piccoli pazienti dell’area sud della provincia. In quell'occasione sarebbe stata altresì prospettata la presenza periodica del dottor Alfonso La Loggia per l’avvio operativo e il consolidamento del servizio. A oggi, tuttavia, secondo quanto denunciato dalle famiglie interessate e dalla commissione consiliare sanità del Comune di Gela, il centro satellite non risulterebbe ancora attivo né sarebbero stati comunicati atti formali, tempi certi o un calendario operativo per la sua effettiva apertura", così dice Faraone ed è riportato nell'interrogazione. Senza questo supporto, tante famiglie gelesi e i minori sono costretti a recarsi altrove, con oneri ulteriori. Per Faraone, "la legge n.115 del 1987 e il Piano nazionale per la malattia diabetica e i livelli essenziali di assistenza prevedono specifiche forme di tutela per i pazienti diabetici, con particolare attenzione all’età evolutiva e alla presa in carico multidisciplinare". Allo stesso modo, il parlamentare richiede riscontri sul servizio di supporto psicologico interrotto. "risulta inoltre che presso il presidio ospedaliero di Gela fosse stato attivato, a partire dal mese di ottobre 2025, uno sportello di supporto psicologico dedicato ai giovani pazienti diabetici, operativo una volta a settimana. Questo servizio, parte integrante della presa in carico multidisciplinare di una patologia cronica complessa come il diabete di tipo 1, sarebbe stato interrotto dopo appena due mesi, a seguito della cessazione dell’incarico delle professioniste coinvolte, senza successivo rinnovo né adeguata continuità terapeutica", dice Faraone. L’interruzione improvvisa dei percorsi psicologici avrebbe causato gravi disagi emotivi ai minori già presi in carico, interrompendo relazioni terapeutiche fondamentali per il benessere psicologico dei pazienti. Tutti aspetti sui quali Faraone attende risposte dai ministeri interrogati. "Se risulti formalmente approvato dall’Asp di Caltanissetta il progetto di collegamento operativo tra Gela e il centro diabetologico pediatrico di Caltanissetta e quali atti, risorse professionali e tempistiche siano previsti per la sua attuazione. Quali misure intendano promuovere affinché venga garantita una presenza specialistica pediatrica certa e continuativa nel territorio gelese. Se non ritengano necessario intervenire, d’intesa con la Regione Siciliana, per assicurare il ripristino immediato dello sportello di supporto psicologico gratuito dedicato ai minori affetti da diabete e alle loro famiglie, con adeguata copertura professionale e continuità terapeutica. Se il governo intenda attivare specifiche attività di monitoraggio sull’attuazione del piano nazionale per la malattia diabetica nelle aree territoriali caratterizzate da persistenti carenze assistenziali, con particolare riferimento alla provincia di Caltanissetta", sono queste le richieste partite da Faraone. "È fondamentale che ci sia la luce accesa sulla situazione molto difficile del sistema sanitario gelese - dice il dirigente regionale di Italia Viva-Casa riformista Giuseppe Perna - la nostra azione sul territorio va avanti in pieno contatto con il nostro parlamentare nazionale Davide Faraone. Abbiamo preso l'impegno durante l'iniziativa svolta a Macchitella Lab, due settimane fa, e diamo seguito. Il diritto alla salute non può mai essere messo in discussione, soprattutto quando riguarda direttamente i bambini e i più fragili".