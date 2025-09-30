“Famiglia, scuola e società: vincere la sfida dell’intelligenza artificiale”

L’incontro, patrocinato dal Comune di Gela, è aperto a tutta la cittadinanza e si rivolge in modo particolare a docenti, dirigenti scolastici, studenti, educatori, famiglie, catechisti e associazioni del territorio.

Gela. SI terrà Sabato 4 ottobre alle 18:00 presso la Parrocchia San Giacomo Maggiore un evento culturale ed educativo per la città di Gela, una conferenza pubblica che si propone di affrontare il tema dell'approccio all'intelligenza artificiale, argomento quanto mai attuale, che interpella da vicino educatori, genitori, giovani, istituzioni scolastiche e sociali, in un tempo in cui la presenza pervasiva dell’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i linguaggi, le relazioni e i processi educativi. Relatore principale dell’incontro sarà Francesco Pira,

Professore Associato di Sociologia presso l’Università degli Studi di Messina, esperto di comunicazione e intelligenza artificiale, saggista e ricercatore di fama nazionale e internazionale.

Il dibattito sarà moderato da Giuseppe Di Pietro, Capogruppo del Gruppo Scout AGESCI Gela 3, promotore dell’iniziativa insieme alla comunità parrocchiale.

Sono previsti inoltre:

il saluto introduttivo di Don Luigi Petralia, parroco della Parrocchia San Giacomo Maggiore di Gela,

e l’intervento del Dott. Orazio Balsamo, Segretario regionale del M.A.S.C.I. Sicilia, presente per annunciare un importante momento per il territorio:

la nascita ufficiale del primo gruppo M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) della città di Gela.

Tutte le scuole della città sono state invitate a partecipare, nella consapevolezza che la cultura digitale, l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie pongano oggi sfide decisive per il presente e il futuro dell’educazione e della convivenza sociale.

La conferenza sarà anche l’occasione per promuovere nuovi cammini di educazione alla cittadinanza, al pensiero critico e al servizio responsabile, nel solco dei valori dello scoutismo, della fede e della cultura.