Ex Irmes, una decina di lavoratori ancora senza occupazione

Gli ex Irmes attendono riscontri, in un'estate per loro molto difficile

Gela. La loro vertenza, resa ancora più impellente dalla crisi aziendale sfociata nel fallimento, si è protratta per mesi. Per una decina di operai ex Irmes, però, non c'è ancora stato l'assorbimento in altre società dell'indotto Eni, nonostante si tratti di dipendenti di lungo corso. Rimangono senza occupazione. Una situazione che li preoccupa, soprattutto alla luce di intese istituzionali che prevedevano il progressivo assorbimento in altre aziende, a partire da quella che ha ottenuto il contratto per le attività nella bioraffineria. Negli ultimi giorni, sono stati collocati tre lavoratori dell'indotto storico, a loro volta rimasti fuori dal ciclo produttivo e che hanno organizzato un sit-in, proprio per rendere pubblica una condizione di disagio. Gli ex Irmes attendono riscontri, in un'estate per loro molto difficile.

In foto una delle proteste dei lavoratori Irmes