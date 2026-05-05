Ex Irmes, "ritardi da Inps anche per la cassa integrazione": operai verso sit-in di protesta

Non solo le traversie per arrivare alle quote dei loro tfr e ad arretrati che gli sono dovuti

Gela. Le difficoltà per i lavoratori ex Irmes non mancano e anzi sembrano aumentare, almeno per quanto concerne spettanze economiche non percepite. Non solo le traversie per arrivare alle quote dei loro tfr e ad arretrati che gli sono dovuti: si aggiunge pure il ritardo, ormai consistente, delle somme della cassa integrazione scattata lo scorso anno, prima della dichiarazione di fallimento dell'azienda, che operò nell'indotto della bioraffineria Eni. “Ci sono ex lavoratori Irmes che ancora attendono le somme della cassa integrazione dello scorso anno – fanno sapere gli operai che gradualmente sono stati ricollocati in altre società – da Inps, ancora una volta, non arrivano risposte, nonostante i tentativi effettuati anche del sindacato”. A questo punto, gli operai non escludono un sit-in davanti agli uffici Inps di Caltanissetta.