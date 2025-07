Ex Conchiglia, Regione va avanti per la demolizione: ok documento di indirizzo

I tempi non sono stati certamente rispettati, visto che i primi atti degli uffici regionali risalgono a quattro anni fa. Poi, un lungo stop quasi totale

Gela. Gli uffici regionali e quelli del genio civile di Caltanissetta non cambiano direttrice. L'ex lido La Conchiglia, abbandonato e sempre più soggetto a cedimenti strutturali, va demolito. I tempi non sono stati certamente rispettati, visto che i primi atti degli uffici regionali risalgono a quattro anni fa. Poi, un lungo stop quasi totale. Il genio civile, adesso, ha rilasciato un provvedimento di approvazione del documento di indirizzo alla progettazione. Servirà al fine di dare supporto ulteriore alla fase di progettazione per la fattibilità tecnica ed economica. I fondi sono confermati, poco più di un milione di euro dagli stanziamenti Fsc 2021-2027. Il rup e il dirigente del genio civile di Caltanissetta hanno apposto le firme sull'atto di approvazione del documento di indirizzo alla progettazione. Tra gli altri aspetti, visto il tempo decorso, un aggiornamento di costi e prezzi. Si procederà all'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Attualmente, nella stessa area, sul lungomare Federico II di Svevia, sono in corso i lavori di riqualificazione del secondo tratto.