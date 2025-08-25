Eventi, opposizione insiste sulla scarsa trasparenza: interrogazione sull'affidamento di "Mpanata fest"

L'opposizione ha deciso di portare la questione in aula consiliare, attraverso un'interrogazione

Gela. Non è un tasto nuovo, quello premuto a più riprese dall'opposizione consiliare. Ancora una volta, i consiglieri dei gruppi di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Dc, Italia Viva e del gruppo misto, rilanciano sulla scarsa trasparenza nella gestione degli eventi estivi. Questa volta, hanno valutato il protocollo sottoscritto tra l'amministrazione e l'associazione “The Martedì”, finalizzato alla tre giorni della “Mpanata fest”, conclusasi nel fine settimana appena trascorso e considerata un successo, in primis dal sindaco Di Stefano e dall'assessore Morselli. L'opposizione ha deciso di portare la questione in aula consiliare, attraverso un'interrogazione. “L’interrogazione nasce da diverse criticità riscontrate e da domande ancora senza risposta in merito alla procedura di selezione dell’associazione coinvolta; alla pubblicità e all’accessibilità del bando o dell’avviso pubblico, se esistenti; ai criteri utilizzati per l’assegnazione di fondi o patrocini pubblici; alla chiarezza degli obblighi reciproci tra Comune e soggetto organizzatore; all’eventuale coinvolgimento di altre associazioni, escluse o non messe in condizione di partecipare. Riteniamo doveroso – fanno sapere i consiglieri Cavallo, Cosentino, Biundo, Zappietro, Irti, Guastella, Di Benedetto, Pellegrino e Oliveri – che ogni iniziativa patrocinata o sostenuta dall’ente pubblico si svolga nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, specialmente quando si tratta di eventi che utilizzano risorse pubbliche o coinvolgono la promozione dell’identità culturale della città. Alla luce di questi elementi, chiediamo all’amministrazione di fornire documentazione completa e chiarimenti puntuali in merito a ogni fase della procedura, con l’obiettivo di tutelare la correttezza amministrativa e garantire un utilizzo trasparente delle risorse comunali”. L'interrogazione verrà discussa durante il prossimo question time. “Continueremo a vigilare attentamente sull’operato dell’amministrazione, affinché episodi simili non si ripetano e venga sempre garantito il rispetto delle regole”, aggiungono i consiglieri che non si riconoscono nella giunta del sindaco.