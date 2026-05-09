Eventi, FdI fa la satira: Di Stefano, "pensino a caso Cefpas e non a denigrare"

Una mossa social dei meloniani che il sindaco Terenziano Di Stefano non ha per nulla gradito. Il primo cittadino, ancora una volta, prende le distanze dal centrodestra, a maggior ragione da quello di opposizione locale

Gela. Eventi e compensazioni Eni non smettono di essere l'humus politico migliore, in questo periodo, per l'opposizione. Seppur manchi, tra le fila soprattutto del centrodestra locale, l'unità che non si è ancora consolidata dopo l'esito delle amministrative di due anni fa, sotto quelle bandiere la compattezza la dà proprio la vicenda delle compensazioni. In consiglio comunale, si terrà una seduta monotematica sulla vicenda e dovrà inoltre essere trattata la variazione di bilancio da 400 mila euro. La maggioranza, salvo sorprese, ha tutti i numeri per approvare l'atto finanziario. Fratelli d'Italia è alla testa del fronte critico e nelle ultime ore la pagina social del partito cittadino ospita una locandina, con finalità satiriche, che richiama la potenziale programmazione degli eventi estivi. “Non è che siamo nemici della contentezza – viene riportato – è che conoscendovi temiamo finisca tutto in una cover band di Brigantony”. Nella locandina, vengono riportati il logo delle iniziative estive del Comune e il rimando alla “cover band di Brigantony”, “finanziato con compensazioni Eni”. "Il problema non sono gli eventi. Il problema è quando le compensazioni ambientali diventano il bancomat della propaganda estiva", è riportato nel post del partito. Una mossa social dei meloniani che il sindaco Terenziano Di Stefano non ha per nulla gradito. Il primo cittadino, ancora una volta, prende le distanze dal centrodestra, a maggior ragione da quello di opposizione locale, e insiste sulla questione morale che diversi partiti di quell'area si trovano ad affrontare, all'Ars così come a Caltanissetta. Non a caso, Di Stefano ha pubblicato sulle pagine social l'articolo che “La Repubblica” ha dedicato al Cefpas nisseno e alle assunzioni di parenti, familiari e amici di esponenti soprattutto di centrodestra, avvenute a ridosso delle amministrative di due anni fa e oggi citate dal consigliere nisseno Annalisa Petitto, durante la presentazione del gruppo gelese di Progetto civico Italia. “Ancora una volta assistiamo a tentativi di mettere in campo campagne denigratorie contro questa amministrazione da parte dei nemici della contentezza. Oggi tocca a Fratelli d’Italia gelese che lo fa, usando la propria pagina social. Tutto ciò con il tentativo maldestro di distrarre i cittadini dalla scarsa incisività e dai fatti che da tempo orami li stanno travolgendo. L’utilizzo della pagina politica scambiata per pagina satirica la dice lunga sul loro modo d’agire. Da due anni stiamo lavorando con impegno e responsabilità per riportare il Comune di Gela verso la normalità, dopo anni difficili. È un percorso complesso, che richiede serietà, equilibrio, scelte coraggiose e soprattutto legalità. Mentre la città prova a rialzarsi – ha scritto il sindaco - qualcuno preferisce distrarre l’opinione pubblica con polemiche e rappresentazioni strumentali, invece di affrontare i veri nodi che riguardano il territorio e l’intera provincia di Caltanissetta”. Per l'ennesima volta, il sindaco elenca le mancate risposte del governo regionale su più fronti. “I cittadini sanno bene quali sono le questioni ancora aperte: sanità, porto, valorizzazione archeologica, agricoltura, gestione delle dighe. Su questi temi servono risposte concrete e responsabilità istituzionale, non spettacolarizzazione o ironia fuori luogo”, ha continuato il primo cittadino. Non dimentica la questione morale. “Dovrebbero preoccuparsi anche di ciò che sta accadendo a Caltanissetta dopo l’articolo de “La Repubblica”. Noi non ci lasciamo distrarre. Continueremo a mettere la faccia su ogni scelta, ad assumere decisioni anche difficili e a lavorare esclusivamente per l’interesse della nostra comunità e dei cittadini più deboli. Amiamo Gela. Abbiamo tracciato una strada chiara verso l’uscita dal baratro e andremo avanti con determinazione, trasparenza e rispetto dei ruoli istituzionali. La città merita serietà. Noi continueremo a garantirla”, così ha concluso il post condiviso sui social.