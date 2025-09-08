Eventi e iniziative nei quartieri, M5s: "Una nuova primavera della città con scelte dell'amministrazione"

I cinquestelle, attraverso il gruppo consiliare, confermano che la scelta di puntare su una "rigenerazione" sta dando risultati

Gela. Nella maggioranza del sindaco Di Stefano, ancora una volta, sono gli eventi e il loro effetto sulla città a tenere banco. I cinquestelle, attraverso il gruppo consiliare, confermano che la scelta di puntare su una "rigenerazione" sta dando risultati. "Qualcuno la chiama rigenerazione urbana e il termine non può che essere più azzeccato se collegato ai processi di qualificazione dello spazio vivibile. Ma noi riteniamo, ed è sotto gli occhi di tutti, che in primo luogo sia in atto un processo di rigenerazione sociologica del tessuto cittadino, di tutta la comunità intesa come gruppo di coesistenza umana - dicono i consiglieri M5s Francesco Castellana e Vincenzo Tomasi che fanno parte della commissione cultura - è in atto una nuova primavera culturale che vede coinvolti in prima persona i cittadini dei vari quartieri, oggi e per la prima volta in dialogo con la politica che amministra la città come un buon padre di famiglia. Gli eventi culturali organizzati dall'amministrazione comunale fanno leva sul concetto di bello e ogni cittadino oggi si impegna civilmente per rendere più bello e vivibile il proprio quartiere. Ciò è successo al Bastione dove i cittadini del quartiere mesi fa hanno avviato interlocuzioni con tutti i componenti della commissione cultura per realizzare la mostra fotografica. E' questa la vera rivoluzione, i cittadini non rimangono più indifferenti e collaborano con la politica per migliorare la vita di comunità". Un esito che secondo i consiglieri è da legare al lavoro fatto dall'amministrazione e dal gruppo M5s. "In tutto questo i consiglieri del Movimento cinquestelle ringraziano l'onorevole Di Paola, il sindaco Di Stefano, il presidente del consiglio Giudice, gli assessori Morselli e Morgana, per lo straordinario lavoro amministrativo frutto di una politica progressista volta a dare una nuova identità sociale, economica e culturale alla città, quindi migliorare la qualità della vita dei cittadini", concludono.