"Eventi e incarichi a pochi", Pellegrino: "Ritardi bilancio e Pudm, altro che chiacchiere"

Dagli eventi e dagli incarichi e fino a un certo modus operandi amministrativo, il centrodestra cercherà di rafforzare un'opposizione che sia anche di sostanza, così da mettere in discussione le sicurezze del "modello Gela"

Gela. La misura, in casa centrodestra d'opposizione, sembra decisamente colma e questo periodo sta intensificando la portata della distanza politica dall'amministrazione comunale. A un anno dalla vittoria delle amministrative, il "modello Gela" rivendica quanto fatto, su più fronti, a iniziare dal "risveglio della città" che passa dalla sequenza di eventi voluta dalla giunta e resa possibile dal fondo regionale garantito dall'azione del parlamentare di riferimento, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. In questi giorni, gli affondi politici si susseguono dalle file d'opposizione mentre gli alleati del sindaco fanno quadrato. Non si lascia nulla al caso e valgono pure i commenti social, che a quanto pare hanno irritato il consigliere Gabriele Pellegrino e il resto dell'opposizione. "Sembra ormai che a prevalere sia un clima quasi di fastidio verso le critiche, che sono l'essenza della democrazia, fortunatamente - fa sapere Pellegrino a nome del gruppo di opposizione consiliare - addirittura, davanti alle nostre legittime richieste su eventi dell'ultimo periodo e su una disamina più ampia della situazione in città, qualche consigliere di maggioranza, forse perché novizio o attratto esclusivamente dalla propria immagine, ha scritto che noi siamo in cerca di un momento di visibilità e quindi faremmo solo chiacchiere. Chiedere, dopo tredici mesi, un'ipotesi di bilancio è fare chiacchiere? Ma il consigliere forse non sa che senza bilancio, annunciato già un anno fa, non si potrà mai andare avanti verso il superamento del dissesto? Sa cosa significa superare il dissesto? Anche ridurre l'entità dei tributi ai cittadini. Chiedere lumi sul Pudm, essenziale per lo sviluppo dell'area costiera e da un anno oggetto misterioso, è fare chiacchiere? Cosa sta facendo il centrodestra su sanità e musei? A me, verrebbe da chiedere invece cosa sta facendo il sindaco sulla viabilità cittadina, sullo stato del parcheggio Arena e sul decoro di tante aree della città. Purtroppo, ci sono consiglieri di maggioranza fin troppo attratti dalla propria immagine e basta dare un'occhiata ai loro profili pubblici. Noi non siamo alla ricerca di nessuna visibilità". Pellegrino e l'opposizione, ormai da tempo, hanno posto l'accento sugli affidamenti, sugli incarichi e sulla gestione degli eventi. Hanno annunciato un'interrogazione sul tema. "Gli eventi e gli affidamenti vengono gestiti come gli incarichi legali. Solo ad alcune associazioni e solo ad alcuni legali, ci sono associazioni di serie A e associazioni di serie B, avvocati di serie A e avvocati di serie B - aggiunge il consigliere - è mai possibile che nell'arco di pochi giorni vengano emesse due diverse delibere per affidamenti sempre alla stessa associazione, per la "Mpanata fest" e per il concerto dei The Kolors? Sono stati pubblicati bandi? Tutto ciò lo chiederemo in consiglio comunale e attendiamo risposte precise. Ci sarebbe da vergognarsi solo a riferire dei prezzi che i nostri cittadini si sono trovati davanti durante la sagra della mpanata. È mai possibile tutto questo? Gli eventi sono condivisibili ma non a discapito delle tasche dei nostri cittadini. Perché non c'erano un prezzario e le dovute informazioni?". Pellegrino e l'opposizione confermano che i prossimi mesi, probabilmente, saranno assai più concitati sul piano del dibattito consiliare e non solo. A un anno dall'esito elettorale, il centrodestra cercherà di serrare i ranghi e di accendere più spie d'allerta. Il messaggio appare chiaro, il tempo dell'attesa è finito. Dagli eventi e dagli incarichi e fino a un certo modus operandi amministrativo, il centrodestra cercherà di rafforzare un'opposizione che sia anche di sostanza, così da mettere in discussione le sicurezze del "modello Gela".

In foto il consigliere comunale Gabriele Pellegrino