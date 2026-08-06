En plein Pellacani agli Europei, il quinto oro arriva nel sincro con Pizzini

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini medaglia d'oro nel trampolino sincro 3 metri agli Europei di tuffi di Parigi. Nell'ultima gara della manifestazione, le azzurre totaliz...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini medaglia d'oro nel trampolino sincro 3 metri agli Europei di tuffi di Parigi. Nell'ultima gara della manifestazione, le azzurre totalizzano 308.07 punti e precedono l'Ucraina di Ksenila Bochek e Diana Karnafel, argento con 278.40 punti. Il bronzo va alle tedesche di Lena Corona Hentschel e Jette Muller (274.59 punti). Clamoroso ritiro per la Gran Bretagna, principale avversaria dell'Italia per il gradino più alto del podio, dopo un doppio tuffo da zero punti di Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper. Quinta medaglia d'oro in cinque gare per Pellacani che, dopo il trampolino 1 metro, il trampolino 3 metri, il trampolino 3 metri misto con Santoro e il Team Event, si prende anche il trampolino sincro con Pizzini. "Sono davvero contentissima e non so neanche come dirlo a parole, devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto. Mi ero immaginata tutto questa e sono contenta di esserci riuscita. Il sincro 3 metri è una gara importantissima perchè è disciplina olimpica, penso che siamo a livello di una medaglia olimpica. Questi risultati daranno una grande spinta a me e ad Elisa (Pizzini ndr.)", ha detto Pellacani ai microfoni di Sky Sport. "Questa è una soddisfazione immensa, non solo per la medaglia, ma anche per aver saltato bene e con il sorriso. Sono molto grata a Chiara (Pellacani ndr.), ci metterò un pò a realizzare di essere campionessa d'Europa e di capire quanto valgo", aggiunge Pizzini. Cinque ori, 1 argento, 1 bronzo per l'Italia dei tuffi a Parigi e primo posto sia nel medagliere complessivo che in quello della specialità. Nel medagliere complessivo l'Italia sale a quota 19 medaglie (7 ori, 4 argenti, 9 bronzi) e allunga sulla Gran Bretagna, seconda con 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).