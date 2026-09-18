Emilio Damante a Valencia per blindare la leadership nel "Gtc Endurance"

Il pilota gelese in coppia con Edoardo Maccari scenderà in pista con una nuova livrea bianco-nera dell'Alpine A110 Gt4 del team Tuder Motosport

Gela. Il pilota gelese Emilio Damante cerca conferme a Valencia per consolidare la leadership del campionato “Gtc Endurance Challenge” in coppia con Edoardo Maccari alla guida dell’unica Alpine A110 Gt4 del team Tuder Motosport. L’equipaggio della veloce vettura francese, complice la vittoria in Slovacchia, comanda la classifica “Gt4 Am” con 24 lunghezze sulla Mercedes-AMG GT4 di Lema Racing condivisa da Antonucci e Mancinelli.

Per Emilio Damante il circuito Ricardo Tormo di Valencia, che questo fine settimana ospiterà la terza e penultima prova del “Gtc Endurance Challenge”, rappresenta una tappa fondamentale e ricca di significati oltre alla lotta per il campionato. "Ci tengo molto a fare risultato qui – spiega Emilio Damante -, perché Valencia rappresenta un capitolo importante della mia vita, oltre che professionale. Per me è come tornare a casa e ritrovare vecchi amici, avendo passato qui gli anni della mia vita universitaria. Per me e per il team sarà fondamentale portare a casa più punti possibili, così da indirizzare al meglio l'ultima parte di stagione". Per il duo Damante – Maccari si tratterà, comunque, di un esordio sul tracciato spagnolo che, per cause di forza maggiore, non ha potuto effettuare alcun test in pista prima di questo appuntamento. “La preparazione si è svolta totalmente da remoto su un simulatore di guida – aggiunge Damante -, accompagnata da una costante preparazione atletica. Abbiamo focalizzato le attenzioni sullo studio di questa nuova pista e sull'adattamento della nostra vettura alle caratteristiche del tracciato”.

Ad arricchire il weekend di gara ci sarà anche un'importante novità estetica: solo per questa occasione, l'Alpine A110 GT4 del team scenderà in pista con un'inedita ed esclusiva livrea bianco-nera.