Elipista, procedure avanti per il ripristino: Di Benedetto, "interrogazione utile, ora i lavori"

Il Comune è soggetto attuatore, dopo aver preso il posto dell'Asp

Gela. In settimana, a Palazzo di Città, si è provveduto alla nomina dei tecnici interni che dovranno seguire l'iter, ormai sempre più necessario, per il progetto degli interventi finalizzati al ripristino vero e proprio dell'elipista di Brucazzi, che da anni risente di mancate manutenzioni e soprattutto dell'assenza di un sistema efficiente di illuminazione, che la rende quasi del tutto impraticabile nelle ore serali e notturne. Tutto questo incide sulle emergenze sanitarie e sui trasferimenti in elisoccorso. La nomina dei tecnici comunali dovrebbe accelerare le procedure, peraltro coperte con un stanziamento regionale di circa 150mila euro. Pochi mesi fa, la questione era stata portata in aula consiliare dall'indipendente Antonella Di Benedetto. Presentò un'interrogazione, richiedendo tempi precisi per il riprtino e per l'illuminazione del sito. “Il fatto che siano stati nominati i tecnici per portare avanti l'iter degli interventi è molto importante – spiega Di Benedetto – significa che riportare la questione su un piano pubblico è stato utile. Adesso, i lavori vanno realizzati prima possibile, per dare certezze alla città. L'elipista è un presidio essenziale in un territorio come il nostro e per l'azione dei sanitari che ogni giorno sono al lavoro e spesso si trovano a fronteggiare emergenze”. Il Comune è soggetto attuatore, dopo aver preso il posto dell'Asp, in evidente ritardo negli interventi.