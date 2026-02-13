Elipista, conclusi gli interventi di manutenzione: operativa anche nelle ore notturne

Sono in corso, inoltre, i lavori di sistemazione della strada di collegamento

Gela. L'ente comunale decise di prendere l'iniziativa, diventando soggetto attuatore, così da superare lungaggini che si stavano susseguendo. Oggi, l'elipista di Brucazzi si presenta in condizioni di maggiore efficienza, con i lavori effettuati per una manutenzione capillare. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Filippo Franzone e Luigi Di Dio, insieme al presidente del civico consesso Paola Giudice, al consigliere comunale Massimiliano Giorrannello e al referente protezione civile Roberto Capizello, hanno condotto un sopralluogo nell'elipista sottoposta a manutenzione. C'era il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che propose, ottenendo l'approvazione, l'emendamento che garanti' le somme necessarie. Samuele Romano, presidente dell'associazione Misericordia che gestisce la struttura ha spiegato che dal 2018 a oggi sono stati effettuati circa 250 trasferimenti, anche per casi di pazienti urgenti e in gravi condizioni e per il trasporto di organi da trapiantare. La manutenzione ha permesso di ripristinare a pieno il sistema di illuminazione, dando la possibilità di disporre dell'elipista anche nelle ore notturne. Sono in corso, inoltre, i lavori di sistemazione della strada di collegamento.