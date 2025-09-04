Eco move pass, un solo biglietto per muoversi con i mezzi Sais

La promozione per la sostenibilità

Gela. Dal 16 al 22 settembre si potrà viaggiare senza limiti con SAIS Autolinee grazie all’Eco Move Pass, 𝐢𝐥 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐥𝐢 𝟓 € permette di spostarti liberamente per un’intera settimana su tutte le linee urbane di: Augusta – Enna – Gela – Milazzo – Modica – Scicli – Siracusa. Un’iniziativa green pensata per incentivare la mobilità sostenibile, ridurre l’uso delle auto private e rendere le nostre città più vivibili. Il pass è disponibile online: acquistalo subito e partecipa anche tu al cambiamento verso una mobilità più rispettosa dell’ambiente.