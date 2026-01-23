Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 24 gennaio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 24 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La località di Gela si prepara a vivere una giornata dalle condizioni meteorologiche variabili, con il cielo che si alternerà tra nubi sparse e coperto, accompagnato da qualche pioggia leggera. Scopriamo insieme come evolverà il meteo nel corso delle 24 ore di domani, 24 gennaio 2026.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 13.76°C e un cielo caratterizzato da nubi sparse. Il vento soffia da ovest a una velocità di 4.85 m/s, con raffiche che raggiungono i 6.29 m/s. L'umidità è del 79%, mentre la pressione atmosferica si attesta sui 1008 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, una pioggia leggera potrebbe fare la sua comparsa, con una probabilità del 20% e precipitazioni di 0.11 mm. La temperatura scende leggermente a 13.69°C. Il vento diminuisce a 3.53 m/s da ovest, mentre le nuvole coprono il 77% del cielo.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, le precipitazioni cessano e il cielo si presenta con nubi sparse. La temperatura risale a 13.81°C, con un vento quasi assente proveniente da est. L'umidità cala al 71%, e la visibilità rimane ottimale a 10 km.

Mezza mattinata: La temperatura continua a salire fino a 15.22°C, mentre il cielo resta nuvoloso con il 71% di copertura. Il vento si orienta da sud-est a 3.7 m/s. L'umidità si mantiene al 72%, e la pressione sale leggermente a 1009 hPa.

Mezzogiorno: A metà giornata, la temperatura raggiunge i 16.06°C. Il cielo resta caratterizzato da nubi sparse e un'umidità dell'80%. Il vento soffia da sud a 5.08 m/s, con raffiche di 6.81 m/s. La pressione si stabilizza sui 1008 hPa.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, la temperatura si mantiene costante a 16.03°C. Il cielo è ancora coperto prevalentemente da nubi sparse, con una copertura del 74%. Il vento aumenta leggermente, arrivando a 5.52 m/s da sud-sud-est.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo della sera, il cielo diventa coperto, con una copertura nuvolosa dell'87%. La temperatura cala a 15.45°C, mentre il vento si intensifica a 6 m/s da sud-est. L'umidità sale all'83%.

Sera: In serata, torna la pioggia leggera, con una probabilità del 36% e precipitazioni di 0.24 mm. La temperatura si attesta sui 15.66°C. Il vento soffia da sud-ovest a 5.65 m/s, con raffiche che raggiungono gli 8.31 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una variazione di condizioni meteorologiche, con temperature che oscillano tra i 13.69°C e i 16.06°C. Prevalentemente nuvoloso, il cielo si alternerà tra nubi sparse e coperto. Attese piogge leggere durante la prima mattina e la sera. Il vento soffierà moderato da sud-ovest, con raffiche più intense nel tardo pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1008 hPa, mentre l'umidità oscillerà tra il 71% e l'83%. Una giornata da monitorare, specialmente per chi ha in programma attività all'aperto.