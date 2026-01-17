Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 18 gennaio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 18 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Gela sarà protagonista di una giornata meteorologicamente interessante, con un'alternanza di condizioni che potrebbero influenzare le attività quotidiane dei suoi abitanti. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo per il 18 gennaio 2026.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Le ore notturne inizieranno con temperature fresche di circa 11.99°C, con un'umidità dell'83%. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con poche nuvole all'orizzonte. Il vento soffierà da est a una velocità di 5.02 m/s, con raffiche fino a 6.07 m/s.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, la temperatura scenderà leggermente a 11.8°C. L'umidità aumenterà all'84%, ma il cielo continuerà a mostrare solo poche nuvole. Il vento si calmerà leggermente, con una velocità di 4.33 m/s.

Mattina: Avvicinandosi all'alba, la temperatura salirà a 12.16°C con un cielo caratterizzato da nubi sparse. L'umidità sarà all'82% e il vento si orienterà a 63 gradi, soffiando a 4.58 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, portando a un cielo coperto. La temperatura sarà di 14.55°C, con un'umidità del 75% e un vento da est a 5.13 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il tempo cambierà con l'arrivo di una leggera pioggia, con precipitazioni di 0.26 mm. La temperatura raggiungerà i 15.22°C e l'umidità salirà al 78%. Il vento si intensificherà, raggiungendo una velocità di 8.34 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con 1.26 mm di precipitazioni previste. La temperatura sarà di 14.67°C con un'umidità dell'84%. Il vento soffierà con forza, raggiungendo i 10.01 m/s con raffiche fino a 12.27 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà ancora condizioni di pioggia leggera, con 0.58 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 14.2°C e l'umidità sarà all'82%. Il vento soffierà a 8.86 m/s, con raffiche fino a 12.72 m/s.

Sera: In serata, la pioggia leggera continuerà con 0.19 mm di precipitazioni. Le temperature si aggireranno sui 14°C, con un'umidità dell'82%. Il vento da sud-est raggiungerà velocità di 9.96 m/s con raffiche fino a 13.44 m/s.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un inizio tranquillo, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature fresche. Con l'avanzare della giornata, le nuvole aumenteranno portando a condizioni di cielo coperto e pioggia leggera a partire da mezzogiorno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15.22°C, mentre il vento si farà sentire con forza soprattutto nel primo pomeriggio. In generale, sarà una giornata variabile, con una prevalenza di nuvole e piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.