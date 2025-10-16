Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 17 ottobre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 17 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela promette di offrire un interessante mix di condizioni meteorologiche che potrebbero sorprendere molti residenti e visitatori. Sarà una giornata in cui il tempo cambierà gradualmente, permettendo di godere di diverse sfumature del clima autunnale. Continuate a leggere per scoprire cosa riserva il meteo per le varie fasce orarie di domani, 17 ottobre 2025.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La giornata inizierà con un'atmosfera umida e bagnata. Durante la notte, si prevede una pioggia leggera con precipitazioni di 0.63 mm. La temperatura sarà di circa 19.31°C, con un'umidità dell'80%. Il vento soffierà da ovest a una velocità di 1.77 m/s, con raffiche fino a 2.26 m/s. Nonostante le nuvole, la visibilità sarà buona, fino a 10 km.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, la pioggia leggera persisterà, ma con un'intensità minore, con 0.27 mm di precipitazioni attese. La temperatura salirà leggermente a 19.88°C, e l'umidità aumenterà all'81%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest, con una velocità di 1.19 m/s.

Mattina: La mattina vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà sereno e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 19.55°C. L'umidità sarà all'83%, e il vento soffierà da nord con una velocità di 2.5 m/s. Sarà il momento ideale per iniziare la giornata all'aperto.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattina, il tempo continuerà a migliorare. La temperatura salirà a 20.98°C, e il cielo rimarrà sereno, con solo l'1% di copertura nuvolosa. Il vento, proveniente da nord-ovest, raggiungerà velocità di 2.85 m/s, offrendo una leggera brezza.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni saranno ancora più favorevoli. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una leggera brezza da ovest. La temperatura aumenterà a 22.04°C, con un'umidità del 68%. Sarà un'ottima occasione per pranzare all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a splendere, anche se si potranno vedere alcune poche nuvole nel cielo. La temperatura raggiungerà il suo picco a 23.12°C, con un'umidità del 61%. Il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 5.46 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, ma le condizioni generali rimarranno piacevoli. La temperatura scenderà leggermente a 21.98°C, con un'umidità del 62%. Il vento continuerà a provenire da nord-ovest, con una velocità di 2.69 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una serata fresca e leggermente nuvolosa. La temperatura sarà di 20.74°C, con un'umidità del 62%. Il vento, proveniente da nord-est, soffierà a 2.42 m/s. Le condizioni saranno ideali per una passeggiata serale.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata di domani a Gela si annuncia variabile, iniziando con pioggia leggera durante la notte e le prime ore del mattino, seguita da un netto miglioramento con cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 19.31°C e i 23.12°C, rendendo l'intera giornata piacevole. Verso la sera, alcune nubi sparse faranno la loro comparsa, ma senza impedire di godere di una piacevole serata autunnale. Con una ventilazione moderata e condizioni generali favorevoli, sarà una giornata ideale per chi ama l'autunno in tutta la sua varietà.