Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 15 agosto 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 15 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata di Ferragosto con condizioni meteorologiche che promettono sorprese. Mentre l'alba darà il via a una giornata serena, il pomeriggio e la serata porteranno un cambiamento che potrebbe alterare i piani di chi aveva in programma attività all'aperto. Le previsioni dettagliate per l'intera giornata offrono una panoramica che merita di essere esplorata per chi desidera essere al corrente di ogni variazione climatica.

Previsioni Dettagliate per il 15 Agosto 2025

Notte: Le prime ore del 15 agosto vedranno un cielo completamente sereno. La temperatura si aggirerà attorno ai 25.58°C, con un tasso di umidità del 54%. Il vento sarà leggero, proveniente da nord-est, con una velocità di 1.32 m/s e raffiche fino a 1.38 m/s. Un'ottima occasione per chi ama passeggiare sotto le stelle.

Prima mattina: La situazione meteorologica rimarrà invariata con cielo sereno e temperatura in lieve aumento a 26.09°C. L'umidità salirà leggermente al 55%, mentre il vento continuerà a soffiare dolcemente da nord-est a 1.4 m/s. La visibilità sarà ottima, fino a 10 km.

Mattina: Con l'alba alle porte, il cielo continuerà a restare privo di nuvole. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 26.65°C, con un'umidità del 56%. Il vento sarà quasi assente, con una leggera brezza da nord-est a 0.56 m/s. Un inizio di giornata perfetto per chi ama iniziare presto.

Mezza mattinata: Verso le ore 09:00, il sole splenderà in un cielo terso. La temperatura salirà a 28.47°C, mentre l'umidità scenderà al 45%. Il vento girerà da sud-ovest aumentando leggermente in intensità a 2.91 m/s. Un momento ottimale per attività all'aperto, godendo del pieno sole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo si manterrà sereno con una temperatura di 28.15°C, ma l'umidità vedrà un incremento al 59%, facendo percepire una temperatura reale di 29.56°C. Il vento sud-occidentale raggiungerà i 4.69 m/s, rendendo l'aria più mossa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà a essere privo di nuvole e la temperatura si manterrà stabile a 28.12°C. L'umidità raggiungerà il 65%, con una sensazione termica di 30.24°C. Il vento aumenterà ulteriormente, soffiando da ovest a 6.17 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo del tardo pomeriggio, il cielo inizierà a mostrare segni di cambiamento con nuvole che copriranno il 21% del cielo. La temperatura scenderà a 26.56°C e l'umidità al 66%. Si prevedono piogge leggere con precipitazioni di 0.19 mm. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-est a 3.26 m/s.

Sera: La sera porterà un ulteriore aumento della probabilità di pioggia, con precipitazioni di 0.49 mm attese. La temperatura scenderà a 24.55°C, con un'umidità del 63%. Il vento soffierà leggermente da est a 1.36 m/s. Un finale di giornata che richiederà un ombrello a portata di mano.

Conclusioni sulle Previsioni del Giorno

Il 15 agosto 2025 a Gela sarà caratterizzato da un inizio di giornata sereno, con temperature piacevoli e venti leggeri. Tuttavia, nel pomeriggio e verso la sera, si assisterà a un cambiamento con l'arrivo di nuvole e leggere piogge. In generale, sarà una giornata adatta a molte attività, ma si consiglia di tenere d'occhio il cielo nel tardo pomeriggio e in serata per evitare di essere colti di sorpresa dalla pioggia.