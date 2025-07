Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 1 luglio 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 1 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il sole splende sull'orizzonte di Gela, promettendo una giornata di clima ideale per godersi le bellezze della città siciliana. Con il cielo che si preannuncia sereno e temperature piacevoli, domani potrebbe essere l'occasione perfetta per una passeggiata lungo la costa o un pranzo all'aperto. Ma diamo uno sguardo più approfondito alle previsioni per la giornata di domani.

Previsioni dettagliate per la giornata di domani

Notte: Le ore notturne saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature che si aggirano intorno ai 25.06°C. L'umidità sarà al 72%, rendendo l'aria leggermente umida, ma la brezza leggera da nord, con una velocità di 1.71 m/s, contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Prima mattina: All'alba, il cielo continuerà a essere limpido, con una temperatura leggermente più fresca di 25.02°C. L'umidità scenderà al 67%, offrendo un'atmosfera più asciutta. Il vento si calmerà ulteriormente, soffierà a 0.86 m/s da nord-est.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il sole si alzerà in un cielo terso, portando le temperature a 26.3°C. L'umidità sarà del 61%, e il vento quasi assente con 0.58 m/s, renderà l'inizio della giornata particolarmente gradevole.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le temperature saliranno a 28.13°C, con una sensazione termica che potrebbe arrivare a 28.89°C. Nonostante l'umidità al 53%, l'assenza di nuvole garantirà una visibilità perfetta e un'esperienza estiva autentica.

Mezzogiorno: Il picco del giorno vedrà una temperatura di 27.57°C, con umidità che risale al 64%. La sensazione di calore si intensificherà leggermente, raggiungendo i 29.22°C. Il vento, proveniente da sud-ovest a 4.28 m/s, porterà una leggera brezza.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il termometro segnerà 27.34°C e l'umidità si manterrà intorno al 66%. Il vento si abbasserà a 3.18 m/s, continuando a soffiare da sud-ovest, mentre il cielo rimarrà privo di nuvole.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le temperature scenderanno a 26.33°C, con un'umidità del 72%. La brezza da sud-ovest diminuirà ulteriormente a 2.02 m/s, rendendo l'atmosfera serena e rilassante.

Sera: Con l'arrivo della sera, il termometro segnerà 25.51°C, e l'umidità salirà al 77%. Una leggera brezza da nord-ovest a 0.81 m/s accompagnerà il tramonto, mentre il cielo continuerà a restare sereno, chiudendo la giornata in bellezza.

Conclusioni sulle previsioni meteo di Gela

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà all'insegna del cielo sereno e temperature piacevoli, con variazioni minime nel corso del giorno. Le condizioni meteorologiche ideali offrono un'ottima opportunità per attività all'aperto. Con venti leggeri e una costante assenza di nuvole, Gela si prepara a vivere una perfetta giornata estiva.