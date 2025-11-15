Due incendi nella notte, auto avvolte dalle fiamme in centro storico e a Caposoprano

Le vetture erano parcheggiate in strada

Gela. Nella notte, due roghi hanno avvolto altrettante vetture, in diversi punti della città. I carabinieri sono intervenuti in via Menotti, a poca distanza da piazza Sant'Agostino. Le fiamme hanno colpito una Fiat Punto parcheggiata proprio in quel tratto di strada. È stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco. Un incendio si è sviluppato anche in via Seneca, a Caposoprano. Pure in questo caso una vettura, una Renault Austral, è stata danneggiata. I poliziotti del commissariato hanno avviato verifiche ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.