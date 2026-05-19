Dragonia Casino: il parere degli esperti sulla logica delle puntate nel baccarat

Affinché il suo utilizzo in qualsiasi formato risulti più efficace e vi risulti più facile orientarvi al suo interno, è necessario comprenderne la struttura delle puntate.

Il baccarat è uno dei giochi di carte più popolari, al pari del poker e del blackjack. Proprio per questo è presente praticamente su tutti i siti, come ad esempio Dragonia Casino e altri simili. E, vista la sua popolarità, è possibile giocarci anche nei casinò live con un croupier in carne e ossa. Tuttavia, affinché il suo utilizzo in qualsiasi formato risulti più efficace e vi risulti più facile orientarvi al suo interno, è necessario comprenderne la struttura delle puntate. È proprio di questo che parleremo in questo articolo.

Quali tipi di scommesse sono disponibili

Il Baccarat è un gioco in cui bisogna totalizzare 9 punti con le carte o avvicinarsi il più possibile a tale valore. Se il totale supera i 9, si sottrae 10 e il risultato ottenuto viene preso in considerazione per il conteggio dei punti. Ora elencheremo quali varianti di scommessa saranno disponibili nel baccarat per i giocatori di Dragonia Casino:

Scommessa sul giocatore - la vostra scommessa vincerà se il giocatore totalizza 9 punti o si avvicina molto a tale punteggio.

Scommessa sul banco - vincerete se il banco totalizza 9 punti o più rispetto al giocatore. La probabilità di vincita è maggiore, ma la quota di vincita è minore.

Scommessa sul pareggio - vincerete se il giocatore e il banco totalizzano lo stesso numero di punti. La probabilità di questo risultato è minima, quindi la quota sarà molto alta.

A volte sono previste diverse scommesse aggiuntive, ma la probabilità di vincita è minima. Ad esempio, che il banco / il giocatore abbia 2 carte dello stesso seme o dello stesso valore.

Come si determina la vittoria di una parte

Ogni carta ha il proprio valore. I numeri da 2 a 9 valgono il loro valore nominale, i 10, i fanti, le regine e i re valgono 0 punti, mentre l'asso vale 1 punto. Se si totalizzano più di 9 punti, ad esempio 12, il risultato sarà il seguente: 12 - 10 = 2 punti. Il vincitore sarà colui che avrà totalizzato più punti. Se invece sia il giocatore che il banco totalizzano lo stesso numero di punti, il risultato è un pareggio. Come sottolineano gli esperti, in casinò come Dragonia Casino, in alcune varianti del baccarat può essere distribuita una terza carta oppure possono essere in vigore altre condizioni. Ma il principio di vittoria è sempre lo stesso.

Perché il gioco è considerato prevedibile nella sua struttura

Il Baccarat è un gioco piuttosto prevedibile nella sua struttura. Ciò è dovuto al fatto che le sue regole sono sempre fisse e non presenta praticamente alcuna variabilità rispetto al poker o al blackjack. La distribuzione delle carte avviene sempre secondo lo stesso schema. Ecco come si distribuiscono approssimativamente le probabilità di ciascuno dei tre risultati, come confermano gli utenti di Dragonia Casino: vittoria del banco - 45,9%, vittoria del giocatore - 44,6%, risultato di pareggio - 9,5%. Pertanto, prima di piazzare una scommessa, ogni giocatore sarà consapevole delle proprie possibilità di vincita.

Quali aspetti è importante tenere in considerazione

Quando si gioca a baccarat, è necessario tenere presente quanto segue:

La puntata sul banco ha sempre una maggiore probabilità di vincita.

Se si scommette sul banco, in caso di vincita circa il 3-5% della vincita viene trattenuto a favore del casinò.

Il gioco è dinamico, quindi è importante prestare attenzione.

Un risultato di pareggio è improbabile.

Distribuire il bankroll su più scommesse con importi modesti.

Tenere un registro delle vincite e delle perdite complessive.

Giocate in modo responsabile, soprattutto se siete principianti e state appena iniziando a familiarizzare con il baccarat. In questo modo ridurrete al minimo il rischio di perdite.



