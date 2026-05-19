"Dossi artificiali in via Crispi, via Butera e corso Aldisio" parte raccolta firme

Avviata raccolta firme

Gela. Il comitato di quartiere dell’Area Urbana 2 ha avviato una raccolta firme per richiedere l’installazione di dossi artificiali in via Francesco Crispi, via Butera e Corso Salvatore Aldisio.

"Registriamo sempre più frequentemente violazioni del codice della strada relative ai limiti di velocità all’interno di arterie cittadine, soprattutto nelle ore serali. Le principali arterie della città sono spesso teatro di infrazioni e incidenti che rendono insicura la circolazione e la fruizione delle stesse da parte dei cittadini. Di recente, in via Francesco Crispi, si è verificato un incidente autonomo con il coinvolgimento di auto in sosta, causato presumibilmente dall’elevata velocità.

Il comitato - dice il presidente Giuseppe Scerra - raccogliendo le richieste dei residenti della zona, si fa promotore di questa iniziativa proponendo l’installazione di dossi artificiali come misura di prevenzione e sicurezza stradale, vogliamo vivere in un ambiente più sicuro per noi e per i nostri figli".