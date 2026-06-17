Doppietta Kane e show Inghilterra, Croazia sconfitta 4-2

DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Buona la prima per l'Inghilterra ai Mondiali 2026. La selezione di Tuchel batte la Croazia con un pirotecnico 4-2 nella giornata di apertura del girone L. Primo temp...

DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Buona la prima per l'Inghilterra ai Mondiali 2026. La selezione di Tuchel batte la Croazia con un pirotecnico 4-2 nella giornata di apertura del girone L. Primo tempo scoppiettante con i Tre Leoni in vantaggio due volte con Kane (12' e 42') e ripresi due volte, prima dal centrocampista del Como Baturina (36') e poi da Musa (45+5'). In apertura di seconda frazione Bellingham riporta avanti i suoi e Rashford chiude i conti nel finale per il 4-2 che lancia l'undici di Tuchel in testa al girone con tre punti. Nella prossima giornata l'Inghilterra sfiderà il Ghana (23 giugno, ore 22), mentre la Croazia avrà il Panama (24 giugno, ore 1).

Ritmi bassi in avvio di partita. L'Inghilterra tiene in mano il pallino del gioco, ma non crea pericoli dalle parti di Livakovic. Il match si stappa al 10' con Modric che manda a terra Madueke in area e regala ai Tre Leoni la chance di andare avanti dal dischetto. Dagli undici metri si presenta Kane, che si fa ipnotizzare da Livakovic, ma Turpin fa ripetere il rigore per un movimento anticipato del portiere croato. Kane non trema e porta avanti l'Inghilterra al 12'. Le squadre si allungano e la Croazia rischia più volte in contropiede, ma trova il pareggio al 36' con un grande destro a giro del centrocampista del Como Baturina. L'1-1 regge poco più di cinque minuti: su angolo di Rice è Kane a firmare il 2-1 al 42'. Nel recupero altro lampo degli uomini di Dalic, che riacciuffano l'Inghilterra al 50' con il timbro di Musa.

In uscita dagli spogliatoi la squadra di Tuchel trova il vantaggio per la terza volta con una prepotente percussione di Bellingham che mette dentro il 3-2 al 47'. I ritmi si abbassano drasticamente e l'undici inglese entra in gestione, cercando senza insistenza il doppio vantaggio. Croazia in difficoltà fisica e non più in grado di andare al pressing con l'intensità della prima frazione. Nel finale Rashford segna il 4-2 della sicurezza in contropiede e consegna all'Inghilterra i tre punti.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).