Dopo quarant'anni ancora insieme gli ex alunni della terza M "Romagnoli"

Gela. Quarant’anni dopo il suono dell’ultima campanella si ritrova la terza M dell’Istituto Ettore Romagnoli.

Il piacere di ritrovarsi e condividere momenti di spensieratezza, nel ricordo degli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Seppur oggi con vite e vissuti diversi, l’affetto sincero e lo spirito di gruppo è ancora forte, tanto da permettere la riuscita di una meravigliosa cena in compagnia. Si sono dati appuntamento, Salvatore Schembri, Adriana Tuccio, Orazio D‘Aparo, Vincenza Pollicino, Francesca Perotta, Grazia Verderame, Carmelo Cauchi, Angelo Cesare Romano, Massimo Dominante, Annamaria Romano e Vincenzo Casciana, insieme alla professoressa di lettere Angela Martorana. Hanno partecipato con entusiasmo a questa rimpatriata a suon di ricordi e sorrisi, spinti dal piacere di ritrovarsi e condividere ciascuno il proprio vissuto, con la certezza di voler ripetere negli anni questa tradizione nel segno della convivialità.