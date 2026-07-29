Donegani dall'assessore azzurro Caruso, dialogo per l'ospedale: "E' per la città"

Nessun dialogo con il centrodestra in città (il caso Mpa in giunta sempre segnalato è un emblema) ma in Regione “Controcorrente” parla direttamente con l'assessore regionale forzista Marcello Caruso

Gela. Nessun dialogo con il centrodestra in città (il caso Mpa in giunta sempre segnalato è un emblema) ma in Regione “Controcorrente” parla direttamente con l'assessore regionale forzista Marcello Caruso. Questa mattina, il dirigente regionale del gruppo di Ismaele La Vardera, Miguel Donegani, ha incontrato, a Palermo, proprio Caruso. L'assessore forzista, come aveva già fatto qualche settimana fa incontrando una delegazione dell'amministrazione comunale e il sindaco Terenziano Di Stefano, ha dato “la massima disponibilità ad affrontare i problemi dell'ospedale di Gela”. Ha ribadito che non ci sarà un definanziamento per il nuovo ospedale, “che verrà realizzato”. “Questa è la nostra politica, valuteremo se quanto detto dall'assessore regionale sarà concretizzato – ha spiegato Donegani – siamo opposizione al centrodestra ma per la città parliamo con l'assessore Caruso, rivelatosi molto disponibile. Non ci interessano i discorsi di chi fa riferimento a una prospettiva futuristica. Serve personale per il pronto soccorso, da subito”. Donegani, quindi, non aderisce all'iniziativa avviata da questa mattina dall'amministrazione comunale, che ha spostato gli uffici istituzionali, simbolicamente, davanti al nosocomio “Vittorio Emanuele”, ma fa un percorso diverso, parlando direttamente con il governo regionale di centrodestra, nel caso di specie sulla vicenda di una sanità locale, allo sbando ormai da anni.